Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррельТАСС вчера в 07:47
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что Париж и Берлин поддерживают приоритеты Киева.
Обновлено в 12:56
Игры
GOG.com раздаёт Obduction
Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Общество
Рособрнадзор призвал не отправлять на ЕГЭ школьников с недомоганием
В ведомстве призвали родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии.
Обновлено в 02:35
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Столкновение двух судов в Будапеште попало на видео
Еще 21 человек числится пропавшим. Всего на борту прогулочного катера было 33 пассажира и два члена экипажа.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Спорт
«Если не принимать, я умру»: фигуристка Слуцкая рассказала о борьбе с серьезной болезнью
Обновлено в 12:25
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети
В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Рубин» расстался с воспитанником
Обновлено в 08:56
Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку
Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей
35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23