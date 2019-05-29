Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррельТАСС 07:47

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.
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Цены на нефть марки Brent упали ниже 67 долларов за баррель

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