Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррельТАСС 07:47
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.
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Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Политика
Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей
Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США.
Обновлено в 07:29
Хоккей
«Сочи» подписал Назаревича, обменяв в «Торпедо» Зборовского и Гомоляко
Защитник "Торпедо" Илья Назаревич перешел в "Сочи", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 13:21
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Провокация, которая произошла накануне в Косово, выгодна тем, кто хочет создать из Балкан "санитарный кордон" против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром.
Обновлено в 12:11
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика
ВСУ отклонил иск о назначении главы администрации Богдана
Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
Обновлено в 12:28
Общество
Россиянам посоветовали не рассказывать о своем отпуске в соцсетях
"Можно еще и установить извещатели, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы", - добавил начальник главка.
Обновлено в 09:20
Игры
Sony анонсировала дату релиза Death Stranding
Обновлено в 13:29
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Политика
На Украине сгорел корабль Петра Порошенко
Обновлено в 10:43
Экономика
Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей
Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Происшествия
На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру
Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Кино
Умер актер из фильма «Крестный отец»
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии
Обновлено в 10:15
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба
Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
Обновлено в 05:33