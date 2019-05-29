Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррельРосбалт 29 мая в 02:28

Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал » Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли (вчера) удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель», хотя и «продолжают торговаться недалеко от указанной отметки».
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