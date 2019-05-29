Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррельТАСС 07:47

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.

Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель

Происшествия В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.

Происшествия Арестован напавший на редакцию газеты мужчина Суд заключил под стражу мужчину, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополье.

Политика Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Армия и оружие Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Кино Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли Американский актёр Арнольд Шварценеггер сообщил, что займётся экранизацией последнего комикса Стэна Ли.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.

Кино Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях» Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.

Общество Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Футбол Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».

Игры В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Театры Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов.

Происшествия Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.