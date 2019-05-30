Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррельТАСС 12:17
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено в 18:28
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 21:07
Политика
Захарова сравнила заявления США по Ирану с кислотным дождём
Дождём полились заявления «партнёров» по Ирану. Но не свежим весенним, а кислотным дождём, — написала она на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:12
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Кино
Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале
Обновлено в 22:05
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»
Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Обновлено в 19:07
Наука
Физики впервые получили механический солитонный газ
Результаты опытов хорошо согласуются с теорией и компьютерными симуляциями, что говорит об обоснованности применяемого во многих областях физики приближения, в котором решениями уравнений являются солитоны, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 11:34
Общество
С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов
Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Общество
Роструд напомнил об условиях работы в жару
В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Общество
Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей
Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.
Обновлено 28 мая в 12:17
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра
В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Экономика
Гиганты итальянского бизнеса, в том числе Eni и Enel, приедут на ПМЭФ – Фаллико
Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний, среди которых Eni, Enel и Pirelli, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
Обновлено в 20:20
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Баскетбол
Майк Д’Антони не смог договориться о продлении контракта с «Рокетс»
Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони завершил переговоры с менеджментом клуба по продлению контракта.
Обновлено в 17:03
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию
В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Кино
Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата
Обновлено в 05:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59