Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррельТАСС 12:17

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Цена августовских фьючерсов на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель

Красная весна21:40

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 30 мая в 15:00 MSK составил $67.44 за баррель

АК&М08:10

Цена нефти Brent упала ниже $65

ТАСС15:45

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

RT на русском15:43

Стоимость Brent упала ниже $66 впервые с 11 марта

Росбалт13:06

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов среды

Банки.ру01:02

Цена Brent упала ниже $65 за баррель

Газета.Ru15:37
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Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Обновлено в 18:28
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 21:07
Политика

Захарова сравнила заявления США по Ирану с кислотным дождём

Дождём полились заявления «партнёров» по Ирану. Но не свежим весенним, а кислотным дождём, — написала она на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:12
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Кино

Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале

Обновлено в 22:05
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено в 21:27
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»

Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Обновлено в 19:07
Наука

Физики впервые получили механический солитонный газ

Результаты опытов хорошо согласуются с теорией и компьютерными симуляциями, что говорит об обоснованности применяемого во многих областях физики приближения, в котором решениями уравнений являются солитоны, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 11:34
Общество

С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов

Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Общество

Роструд напомнил об условиях работы в жару

В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Общество

Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей

Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.
Обновлено 28 мая в 12:17
Армия и оружие

Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы

Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра

В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Экономика

Гиганты итальянского бизнеса, в том числе Eni и Enel, приедут на ПМЭФ – Фаллико

Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний, среди которых Eni, Enel и Pirelli, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
Обновлено в 20:20
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Баскетбол

Майк Д’Антони не смог договориться о продлении контракта с «Рокетс»

Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони завершил переговоры с менеджментом клуба по продлению контракта.
Обновлено в 17:03
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Кино

Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата

Обновлено в 05:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший рынок

Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
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