Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррельТАСС 12:17
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Футбол
Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ
Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика
Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»
Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы».
Обновлено в 04:03
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Общество
«Пробки в лифтах будут начинаться»: в Челябинске раскритиковали проект стройки в «Академ Riverside»
В Челябинске раскритиковали и отправили на доработку проект застройки следующей очереди в микрорайоне «Академ Riverside».
Обновлено в 10:57
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Создан самый маленький в мире экран с плотностью 14 000 точек на дюйм
Для сравнения в iPhone XS плотность на дюйм составляет 458 точек.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике
Скончавшаяся в чебоксарской школе № 38 во время сдачи ЕГЭ по математике ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Политика
Белый дом готовит выступление Пенса о правах человека в Китае
Белый дом готовит выступление вице-президента США Майка Пенса, посвященное правам человека в Китае, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:13
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками
В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом.
Обновлено в 18:23
Космос
Российские космонавты взяли мазки с поверхности МКС
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Политика
Кремль обеспокоен падением доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09