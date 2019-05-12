Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика
Huawei выслал из Китая американских сотрудников
Компания Huawei отправила обратно в США своих американских сотрудников, которые жили и работали в Китае, сообщает газета Financial Times.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны
Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Обновлено в 17:56
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Неврологическое отделение откроется в Московской областной детской больнице
Обновлено в 03:46
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Состыкованы российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур.
Обновлено в 00:18
Политика
В России отменили внутрисетевой роуминг
Осенью прошлого года национальный роуминг был фактически отменен, хотя сам закон был подписан президентом Владимиром Путиным лишь в конце декабря.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество
Мурманчан атакуют клопы и тараканы
Шумные компании, маргинальные личности, скандальные пары могут доставлять немало неудобств.
Обновлено в 03:11
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено в 15:48
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Культура
Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»
В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено в 17:23
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено в 07:19
Происшествия
В штате Вирджиния произошла стрельба
Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
Обновлено в 17:57
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Наука
Сенсорная перчатка позволит роботам распознавать вещи на ощупь
Группа инженеров под руководством Субраманиана Сундарама (Subramanian Sundaram) из MIT создала недорогую сенсорную перчатку, позволяющую нейронной сети распознавать вес и форму предмета.
Обновлено в 07:07
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01