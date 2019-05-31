Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество
В Роструде работодателей призвали сокращать рабочий день в жару
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Общество
Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ
Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 09:26
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Гаджеты
В «Блокноте» Windows найдена опасная уязвимость
В «Блокноте» (Notepad), встроенном в ОС Windows, найдена опасная уязвимость.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Во всемирный день без табака тамбовчане меняли сигареты на сладости
Во всемирный день отказа от курения, 31 мая, в парке культуры и отдыха Тамбова развернулся мобильный центр здоровья.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС
Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Футбол
За Дзюбу не проголосовал только «Локо»
Обновлено в 08:25
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Политика
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20