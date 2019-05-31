Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена нефти Brent упала до минимальных за два месяца $64,8 за баррель

Интерфакс06:30

Цена WTI впервые с 8 марта опустилась ниже $55 за баррель

ПРАЙМ05:30

Цена нефти Brent упала ниже $64

ТАСС05:19

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

Говорит Москва05:14

Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности

Взгляд.ру02:00

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с середины февраля

РБК06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество

В Роструде работодателей призвали сокращать рабочий день в жару

Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова

Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Общество

Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ

Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 09:26
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье

Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

Обновлено в 07:58
Гаджеты

В «Блокноте» Windows найдена опасная уязвимость

В «Блокноте» (Notepad), встроенном в ОС Windows, найдена опасная уязвимость.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов

Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Политика

Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ

Обновлено в 09:28
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела

В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Во всемирный день без табака тамбовчане меняли сигареты на сладости

Во всемирный день отказа от курения, 31 мая, в парке культуры и отдыха Тамбова развернулся мобильный центр здоровья.
Обновлено в 07:38
Политика

МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС

Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Футбол

За Дзюбу не проголосовал только «Локо»

Обновлено в 08:25
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Политика

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции

Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное