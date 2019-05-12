Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
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Футбол
Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.
Обновлено в 14:59
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 05:04
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Политика
В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея
В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
Обновлено в 16:22
Экономика
РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов
Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Политика
Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на сотни миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Политика
Луценко не пригласили на заседание СНБО
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны с участием Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Обновлено в 16:26
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт не хотят сотрудничать с Гарри и Меган
Герцоги Сассекские собираются сделать еще один шаг к тому, чтобы обрести полную независимость от семьи старшего брата принца Гарри – герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Политика
На Украине обяжут изменять написание русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий.
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Meizu представила дешевые наушники Meizu EP2C с USB-C
Обновлено в 13:08
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56