Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru вчера в 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Технологии
«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп»
«Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп».
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объявила войну модному бренду
Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Экономика
Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов
Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Назван способ худеть без чувства голода
Ученые из Кембриджского университета отметили, что избавиться от лишнего веса довольно трудно, так как это идет вразрез с эволюцией и «программой организма на сохранение массы для выживания».
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Опубликованы живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T
В сети появились живые фото смартфона Xiaomi Mi 9T, а также снимки его упаковки.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
«Арсенал» открыт к продаже Озила
Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В первый день лета жителей Москвы ждет сухая и теплая погода
Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя «Союза-2.1а»
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Избитая экс-жена Башарова уволилась и увезла их сына в Доминикану
Экс-супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что купила билеты для себя и сына в Доминиканскую республику в один конец.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:03
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Политика
FT: Huawei выслала американских сотрудников
Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Хоккей
НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова
"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00