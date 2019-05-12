Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru вчера в 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны
Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.
Обновлено вчера в 20:08
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Обновлено вчера в 11:01
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Политика
Россия расширила «чёрный список» представителей ЕС
Россия расширила список представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд в страну.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Избитая экс-жена Башарова уволилась и увезла их сына в Доминикану
Экс-супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что купила билеты для себя и сына в Доминиканскую республику в один конец.
Обновлено в 00:02
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран
Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 01:28
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено вчера в 08:56