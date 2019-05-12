Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Москве подросток-зацепер погиб на железной дороге
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.
Обновлено в 15:10
Политика
Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада
Вместо честной конкуренции в ситуации с "Северным потоком-2" США используют методы Дикого Запада.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено в 13:02
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Главу Раменского района задержали за убийство любовницы
Обновлено в 14:07
Авто
Опубликованы первые снимки четырехдверного Lada 4x4 в кузове пикап
Известно, что на сегодняшний день компания «АвтоВАЗ» мелкими сериями выпускает модель Lada 4x4 Pickup («ВАЗ-2329»), которая представляет собой удлиненный пятиместный пикап, построенный на базе «ВАЗ-21213».
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 15:16
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Политика
В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха Варфоломея из-за Украины
В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха константинопольского Варфоломея, который предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви.
Обновлено в 15:34
Футбол
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн
Обновлено в 14:53
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Культура
Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»
В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком
Обновлено в 13:25
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Политика
Заявления США по Тайваню вызвали протест у Китая
В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая».
Обновлено в 13:19
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено 29 мая в 13:39