Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

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