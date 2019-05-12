Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Цена нефти Brent за последние сутки упала более чем на 3,5 доллара

Эхо Москвы18:11

Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

Коммерсантъ13:55

Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолец05:31

Эксперты оценили, из-за чего цена нефти рухнула более чем на 10% за две недели

ПРАЙМ20:16

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАСС14:53

Цена нефти Brent за день упала более чем на $3

РБК17:06

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05
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Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Происшествия

При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек

Жертвами стрельба в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек, как минимум шестеро получили ранения, подозреваемый мертв, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.
Обновлено в 19:05
Экономика

Объем нового бизнеса «Альфа-Лизинга» за I квартал достиг 9,9 млрд рублей

Группа компаний «Альфа-Лизинг» объявила итоги работы в I квартале 2019 года.
Обновлено в 14:20
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Здоровье

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Картина Леонардо да Винчи из «Эрмитажа» отправится в Италию

Напоминаем, что в Санкт-Петербург «Мадонна Бенуа» попала в 1914 году – ее приобрел Императорский Эрмитаж у архитектора Леонтия Бенуа.
Обновлено в 14:12
Общество

Безвизовых туристов в Петербурге станет больше

Речь идет как о появлении паромного сообщения между финской Коткой и Выборгом, так и о приеме в Выборге яхтенных туристов из Финляндии и других стран.
Обновлено в 01:30
Единоборства

Сен-Пьер завершил карьеру из-за опасений заболеть раком

В моём случае наибольшие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за боёв.
Обновлено в 15:45
Общество

Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна

Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей

Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание

Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено в 17:23
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года

С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Политика

Южная Корея не подтвердила информацию о казни чиновников в КНДР

«Совершенно секретно»: Власти Южной Кореи не могут официально подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хек Чхоля.
Обновлено в 05:08
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью

Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено в 06:27
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» пожаловался в полицию на Алсу

Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Наука

Новый способ замены углерода в наностенках в шесть раз увеличил емкость суперконденсатора

Исследователи модифицировали решетки углеродных наностенок, используя плазму, что позволило в шесть раз повысить емкость источников энергии.
Обновлено в 11:08
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Политика

Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 09:54
Культура

Памятник Пушкину появится в Шереметьево

Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Обновлено в 15:40
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
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