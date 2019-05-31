Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Политика
Минюст Украины зарегистрировал нового главу партии «Слуга народа»
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский показал фото с тренировки в администрации президента
Владимир Зеленский, украинский лидер, разместил на своей страничке в соцсети «Фейсбук» фотографии с тренировки, проведенной им в здании президентской администрации.
Обновлено в 05:02
Хоккей
«Торонто» подтвердил решение клуба обменять Зайцева
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил информацию, что клуб намерен обменять защитника Никиту Зайцева.
Обновлено в 01:17
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Религия
В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор
Обновлено в 06:54
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Стало известно название аналога Hyundai Creta от Kia для России
Конкурент Hyundai Creta, который KIA вот-вот выпустит на рынок, получит сразу несколько названий.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам
Дедлайн поставленный Зеленским означает, что Сытник и Холодницкий получили шанс искупить вину.
Обновлено в 07:41
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Спорт
Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС
Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирины Александровой, взятой ранее под арест, оставил меру пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу прежней, отказав стороне защиты в удовлетворении жалобы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:37
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Игры
Dying Light 2 снова появится на Е3, но уже во время стрима Square Enix
Напоминаем, прямая трансляция Square Enix E3 Live 2019 пройдет 11 июня в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:29
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами".
Обновлено в 08:59
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16