Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Космос Два белых карлика столкнулись и возродились к жизни Возможно, предполагают авторы этого нового исследования, подобная картина может быть объяснена тем, что эта необычная звезда раньше представляла собой две звезды – а точнее, две «мертвые» звезды.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Общество «Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока» Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».

Общество Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".

Политика ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.

Экономика НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Политика Трамп принял предложение Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400 Американский лидер Дональд Трамп принял предложение президента Турции Реджепа Эрдогана создать совместную рабочую группу по С-400, передает телеканал NTV.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Футбол «Ливерпуль» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

Политика Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

Общество Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.

Общество ФСБ изымает документы в Минприроды Алтайского края Рослесхоз и ФСБ выявили значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах на территории Алтайского края.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.