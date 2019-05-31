Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
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Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Космос
Два белых карлика столкнулись и возродились к жизни
Возможно, предполагают авторы этого нового исследования, подобная картина может быть объяснена тем, что эта необычная звезда раньше представляла собой две звезды – а точнее, две «мертвые» звезды.
Обновлено 29 мая в 23:49
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Общество
Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".
Обновлено в 09:52
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России
Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400
Американский лидер Дональд Трамп принял предложение президента Турции Реджепа Эрдогана создать совместную рабочую группу по С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 09:12
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Футбол
«Ливерпуль» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Италии извергается вулкан Этна
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Общество
Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Общество
ФСБ изымает документы в Минприроды Алтайского края
Рослесхоз и ФСБ выявили значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах на территории Алтайского края.
Обновлено в 09:55
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца
Обновлено в 06:00
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Здоровье
На Гавайях зафиксированы паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев распространило информацию о паразитах, которые проникают в организм человека и поедают головной мозг.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28