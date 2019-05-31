Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
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Цена нефти Brent упала до минимальных за два месяца $64,8 за баррель

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РБК06:06

Цены на нефть снижаются

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Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

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Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

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Мировые цены на нефть снизились на 4%

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