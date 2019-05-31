Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

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