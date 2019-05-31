Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Политика
Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку
Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев предложил телеведущей завести детей
Дмитрий Шепелев накануне «оттянулся» на мероприятии, куда был приглашен в качестве ведущего.
Обновлено в 06:00
Хоккей
В «Торонто» подтвердили возможность обмена Зайцева
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что российский защитник Никита Зайцев может быть обменян в другую команду.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Седаны CT5-V и CT4-V получили четыре патрубка выхлопной системы и небольшой спойлер на крышке багажного отсека.
Обновлено в 07:26
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество
Роструд просит сократить рабочий день в жару
Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
Обновлено в 06:58
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Обновлено в 04:11
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
Минтранс и Росавиацию накажут из-за аэропорта Благовещенска
Обновлено в 07:19
Политика
В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко рассказал, как феноменально похудел
Столкнувшись с проблемами со здоровьем, вызванными лишним весом, артист нанял личного тренера и в короткий срок феноменально преобразился.
Обновлено в 05:30
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21:00 мск по Московской области местами ожидается ливень, гроза, град с порывами ветра 15 – 20 м / с. МЧС советует по возможности остаться дома, закрыть окна и форточки, не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна
Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Аваков объяснил свое решение не участвовать в выборах в Раду
Министр объяснил свое решение не принимать участие в выборах в Раду необходимостью гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы ведомства во время голосования.
Обновлено в 05:35
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
"На станцию погрузки в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с вооружением и военной техникой", - сказал Осадчий.
Обновлено в 08:02