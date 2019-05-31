Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Цена нефти Brent упала до минимальных за два месяца $64,8 за баррель

Интерфакс06:30

Цена WTI впервые с 8 марта опустилась ниже $55 за баррель

ПРАЙМ05:30

Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолец05:31

Цена нефти Brent упала ниже $64

ТАСС05:19

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Газета.Ru05:11

Brent потеряла в цене

REGNUMвчера в 21:05
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