Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Космос
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:11
Происшествия
МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
Обновлено в 04:22
Политика
Рогозин оценил запрет США пользоваться «космическими услугами» России
Накануне Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.
Обновлено в 05:16
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский уволил руководителя Главного следственного управления СБУ
На прошлой неделе глава государства назначил замглавы СБУ, руководителем управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Ивана Баканова, который является сооснователем студии "Квартал 95" и учредителем партии "Слуга народа", а также выступал начальником предвыборного штаба Зеленского.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Разведенная Рита Дакота нашла замену сексу с мужчинами
Согласно одному из учений, которым увлекается Дакота, если не уметь правильно распределять сексуальную энергию, то высока вероятность серьезно заболеть.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора
Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
В Кремле объяснили, как формируется рейтинг Путина
Рейтинг президента РФ Владимира Путина формируется, исходя из оценки россиянами его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:08
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Политика
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Конфликт на Украине может быть разрешен только в тесном согласовании с Европой и США, со стороны России ожидают конструктивных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Обновлено в 05:29
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Обновлено в 05:31
Наука
Найден способ восстанавливать наноструктуры на основе ДНК
Если обычная ДНК-наноструктура разлагается в сыворотке крови под воздействием расщепляющих ферментов за 24 часа, то срок жизни самовосстанавливающейся структуры оказался в четыре раза выше, так как «ремонтные» молекулы ДНК вставали на место разрушенных.
Обновлено 29 мая в 16:00
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Финансы
Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро.
Обновлено 29 мая в 03:56
Финансы
Костин призвал ЦБ публиковать прогноз по ключевой ставке
Глава ВТБ Андрей Костин призвал Банк России публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки.
Обновлено в 05:29
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38