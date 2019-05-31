Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

Интерфакс12:08

Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности

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Нефть марки Brent продолжает дешеветь

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Цена WTI впервые с 8 марта опустилась ниже $55 за баррель

ПРАЙМ05:30

Brent потеряла в цене

REGNUMвчера в 21:05
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Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости

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ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

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Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
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Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными

В ходе проведения заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины, было обнаружено несоответствие реальной скорости с заявленными показателями.
Обновлено в 11:14
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде

Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Игры

Королевская битва Cuisine Royale вышла на Xbox One в раннем доступе

Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о том, что королевская битва Cuisine Royale вышла в раннем доступе на Xbox One.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Технологии

Pitch Day от Сбербанка состоится в Сан-Франциско

В Сан-Франциско 31 мая совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day, в рамках которого семь российских команд-стартапов представят свои разработки.
Обновлено в 12:08
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Общество

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

Обновлено в 11:01
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова

Обновлено в 10:24
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Финансы

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом, поскольку ЦБ нуждается в возврате средств, потраченных на оздоровление банковского сектора в 2017–2018 гг.
Обновлено в 10:04
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Футбол

Объявлен лучший игрок чемпионата России

Обновлено в 12:21
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
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