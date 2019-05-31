Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Обновлено в 07:40
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными
В ходе проведения заводских испытаний десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины, было обнаружено несоответствие реальной скорости с заявленными показателями.
Обновлено в 11:14
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде
Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Игры
Королевская битва Cuisine Royale вышла на Xbox One в раннем доступе
Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о том, что королевская битва Cuisine Royale вышла в раннем доступе на Xbox One.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Технологии
Pitch Day от Сбербанка состоится в Сан-Франциско
В Сан-Франциско 31 мая совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day, в рамках которого семь российских команд-стартапов представят свои разработки.
Обновлено в 12:08
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
Обновлено в 10:24
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Финансы
«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов
Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом, поскольку ЦБ нуждается в возврате средств, потраченных на оздоровление банковского сектора в 2017–2018 гг.
Обновлено в 10:04
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Футбол
Объявлен лучший игрок чемпионата России
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24