Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
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Нефть потеряла в цене 3% и продолжает падать

REGNUM12:58

Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

Коммерсантъ13:55

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ru13:49

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости13:59

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАСС14:53

Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

Интерфакс12:08

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалт03:15
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции

Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье

В Ленобласти трое малышей заболели корью

Уточняется, что двое детей живут в поселке Сосново. Ни у одного из малышей не было прививки против кори.
Обновлено в 14:05
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Политика

Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине

Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.
Обновлено в 16:01
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено в 13:30
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Спорт

Плющенко назвал Загитову королевой

Обновлено в 13:02
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Футбол

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Авто

Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон

Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
Обновлено в 00:44
Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Футбол

«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн

Обновлено в 14:53
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено в 08:07
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Гаджеты

Ультрабюджетный 5G-смартфон China Mobile выйдет на рынок в июне

Например, последний в эквиваленте обойдется от 80 тыс. рублей, но China Mobile обещает ультрабюджетный 5G-смартфон, который выйдет на рынок уже в июне.
Обновлено в 13:23
Политика

Посольство России опровергло публикации СМИ о переговорах с США по СНВ

Посольство РФ опровергло публикацию газеты Washington Post о переговорах с США по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:20
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