Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64ТАСС 05:19
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве женщины, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столичному региону Ольга Врадий.
Обновлено в 14:03
Футбол
Дзюба: ощущаю себя Артёмом Сноу — от бастарда в Томске до Короля Севера в Питере
Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой 12 лет.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Футбол
Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено в 13:02
Происшествия
СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Политика
КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд
Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Экономика
«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03
Кино
Стала известна дата начала съемок 4-го сезона сериала «Мажор»
Обновлено вчера в 17:16
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб
«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский по приглашению Макрона в ближайшее время посетит Францию
Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию.
Обновлено в 14:15
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о правах военных на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Обновлено в 11:16
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57