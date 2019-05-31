Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64ТАСС 05:19

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ru13:49

Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

Коммерсантъ13:55

Цена нефти марки Brent упала ниже 63-х долларов за баррель

Эхо Москвы14:01

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости13:59

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАСС14:53

Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

Интерфакс12:08

Нефть потеряла в цене 3% и продолжает падать

REGNUM12:58
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Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве женщины, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столичному региону Ольга Врадий.
Обновлено в 14:03
Футбол

Дзюба: ощущаю себя Артёмом Сноу — от бастарда в Томске до Короля Севера в Питере

Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой 12 лет.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Политика

Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Футбол

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Спорт

Плющенко назвал Загитову королевой

Обновлено в 13:02
Происшествия

СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Экономика

«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03
Кино

Стала известна дата начала съемок 4-го сезона сериала «Мажор»

Обновлено вчера в 17:16
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Финансы

ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб

«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский по приглашению Макрона в ближайшее время посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию.
Обновлено в 14:15
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о правах военных на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Обновлено в 11:16
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Здоровье

Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Сирийская армия обстреляла турецкий наблюдательный пост

Обновлено в 10:15
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
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