Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64ТАСС вчера в 05:19

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Цена на Brent упала

REGNUMвчера в 20:26

Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

Коммерсантъвчера в 13:55

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалтвчера в 03:15

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАССвчера в 14:53

Цена нефти марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже $63 за баррель

ПРАЙМвчера в 13:35

Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолецвчера в 05:31

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ruвчера в 13:49
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Политика

Китай создаст список ненадежных иностранных компаний

В список будут включаться иностранные компании и лица, пренебрегающие правилами рынка, налагают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:06
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье

Назван способ худеть без чувства голода

Ученые из Кембриджского университета отметили, что избавиться от лишнего веса довольно трудно, так как это идет вразрез с эволюцией и «программой организма на сохранение массы для выживания».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор уверен, что подобные схемы действуют во многих автосалонах и призывают быть внимательнее.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «Милан» дал мне больше, чем я ему

Болельщики могут расслабиться, им не стоит беспокоиться. История "Милана" невероятна, этот клуб дал мне гораздо больше, чем я ему.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100

В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:51
Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции

Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 08:52
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Месси сохраняет надежду выиграть трофей со сборной Аргентины

Как признался пятикратный обладатель "Золотого мяча", он сохраняет надежду выиграть трофей в составе национальной команды до завершения карьеры.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских

В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Нового главу Тобольска не узнали в кафе и отказались кормить

Обновлено вчера в 08:59
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено вчера в 18:17
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 16:56
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи

По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:31
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено 30 мая в 20:37
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
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