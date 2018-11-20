Энергетика
Цена на нефть марки Brent впервые с 14 февраля 2018 года опустилась ниже $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском13:32
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Энергетика
Автошколы увеличат цены за обучение на 10%
«Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%».
Обновлено в 13:47
Энергетика
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено в 13:48
Энергетика
«Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно»
"Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов
Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ
ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика
«Газпром нефть» докупит нефтехимии
Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
За полтора месяца цена нефти упала почти на 35%
В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Цены на бензин упадут на автозаправках «Корс» и БРК
На следующей неделе ожидается снижение цен на моторное топливо на автозаправках «Корс» и БРК в Забайкалье, о чем сообщили читинские информагентства.
Обновлено в 03:36
Энергетика
Брянские коммунальщики задолжали за свет более 350 миллионов рублей
За электроэнергию компания задолжала почти 5 миллионов рублей, а сумма неустойки уже превысила 370 тысяч рублей.
Обновлено в 10:27
Энергетика
«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения
"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Минприроды оценило энергетические запасы Арктики
Обновлено в 11:02
Энергетика
Четверть дальневосточников обвиняет в росте цен на бензин нефтяные компании
Центр социальный исследований "Черный куб" (Приморье) опубликовал данные социологического опроса жителей девяти дальневосточных субъектов РФ (без Бурятии и Забайкалья) о причинах роста цен на бензин, говорится на сайте ЦСИ.
Обновлено в 06:54