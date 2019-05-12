Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%Интерфакс 12:08

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по московскому времени в пятницу составила $64,69 за баррель, что на $2,18 (3,26%) ниже уровня предыдущей сессии. За эту неделю падение фьючерсов превысило 5%, в мае - 9%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

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