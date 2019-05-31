Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62ТАСС 14:53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent за последние сутки упала более чем на 3,5 доллара

Эхо Москвы18:11

Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

Коммерсантъ13:55

Цена нефти марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже $63 за баррель

ПРАЙМ13:35

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАСС14:53

Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

Интерфакс12:08

Цена нефти Brent за день упала более чем на $3

РБК17:06

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалт03:15
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Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

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Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
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Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
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Происшествия

В Курске в реке Сейм утонул мужчина

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Происшествия

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Обновлено в 08:52
Политика

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Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

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Обновлено в 18:11
Политика

Трамп поддержал Джонсона как премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании и сторонник Брекзита Борис Джонсон был бы отличной кандидатурой в кресло премьер-министра, сказал Трамп в пятницу, комментируя борьбу за лидерство в Консервативной партии накануне своего визита в королевство на следующей неделе.
Обновлено в 18:20
Общество

В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Политика

Зеленский показал свою тренировку в спортзале

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию из спортзала в здании администрации президента.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Экономика

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi объявили старт продаж моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и кроссовера Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Футбол

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Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.
Обновлено в 18:56
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Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Политика

Косово планирует объединяться с Албанией

Косово пригрозило Европейскому союзу, что будет объединяться с Албанией.
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Кино

Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
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Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи

По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Авто

Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV в апреле усилил падение, но остался на шестом место в европейском рейтинге.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Авто

Что будет, если установить в машину домашний кондиционер

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено в 15:07
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
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