Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62ТАСС 14:53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Политика
Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня
Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня.
Обновлено в 16:59
Политика
Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины
В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Политика
В Дагестан прибыли главы МЧС и Минприроды России
Обновлено в 04:37
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем
Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Культура
Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»
Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.
Обновлено в 15:53
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Морской парад, концерты и спектакли: в 2022 году Петербург отметит 350 лет со дня рождения Петра I
Правительство России утвердило план праздничных мероприятий в честь 350-летнего юбилея легендарного правителя, реформатора и основателя Петербурга Петра I. Программа планируется очень насыщенная: в нее войдут международные научно-практические конференции, театральные постановки, концерты и выставки.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Noize MC попросил прокуратуру проверить действия полиции на хип-хоп-фестивале
Обновлено в 13:50
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Общество
В Воронеже наградили лауреатов конкурса благоустройства малых городов
Награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях состоялось в Воронеже, передаёт корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 11:10