Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62ТАСС 31 мая в 14:53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Гвардиола: «Вновь тренировать „Барселону“? Этот этап уже прошел»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что «Барселону» может покинуть Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 01:34
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество
В Финляндии запретили ввоз шиповника
В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции
В Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось порядка 130 человек.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Как заявил Илон Маск, занимающий в Tesla пост генерального директора, потенциальным покупателям будущий грузовик обойдется не более 50 тысяч долларов.
Обновлено в 01:38
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Обновлено в 01:03
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
Жителям России обещают теплый июнь
Жителям России обещают теплый июнь: согласно предварительному прогнозу синоптиков, ни в одном регионе страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:38
Кино
Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»
Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Авто
В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series
В рамках международного автосалона в Шэньчжэне компания Great Wall представила серийную версию самого большого пикапа P-серии.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В России официально отменили национальный роуминг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
Обновлено 01 июня в 08:48
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Рязанской области в ДТП погибли два человека
ДТП произошло в Рязанской обл. на 198 км. трассы М-6. В результате аварии пострадали пять человек.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Медики назвали ранние признаки туберкулеза
Существует ошибочное мнение, что туберкулезом болеют в основном бедные люди, поэтому медики рассказали о ранних симптомах заболевания.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Вольске подростки забрались на Поклонный крест и устроили фотосессию
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17