Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62ТАСС 31 мая в 14:53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть Brent впервые с февраля упала ниже $61

Коммерсантъ01:50

Цена на нефть серьезно упала за последние часы

Эхо Москвы01 июня в 04:02

Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррель

DP.RU01:32

Летний сезон обвалов: рубль покатился к отметке 70

Московский Комсомолецвчера в 09:20

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Стоимость нефти рухнула на пять процентов

РИА Новости31 мая в 14:47

Нефть марки Brent подешевела на 5%

Взгляд.ру31 мая в 14:12
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Гвардиола: «Вновь тренировать „Барселону“? Этот этап уже прошел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что «Барселону» может покинуть Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 01:34
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество

В Финляндии запретили ввоз шиповника

В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции

В Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось порядка 130 человек.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Как заявил Илон Маск, занимающий в Tesla пост генерального директора, потенциальным покупателям будущий грузовик обойдется не более 50 тысяч долларов.
Обновлено в 01:38
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии

Обновлено в 01:03
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь

Обновлено вчера в 14:00
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Жителям России обещают теплый июнь

Жителям России обещают теплый июнь: согласно предварительному прогнозу синоптиков, ни в одном регионе страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:38
Кино

Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»

Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Авто

В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series

В рамках международного автосалона в Шэньчжэне компания Great Wall представила серийную версию самого большого пикапа P-серии.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

В России официально отменили национальный роуминг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
Обновлено 01 июня в 08:48
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Рязанской области в ДТП погибли два человека

ДТП произошло в Рязанской обл. на 198 км. трассы М-6. В результате аварии пострадали пять человек.
Обновлено в 01:27
Здоровье

Медики назвали ранние признаки туберкулеза

Существует ошибочное мнение, что туберкулезом болеют в основном бедные люди, поэтому медики рассказали о ранних симптомах заболевания.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

В Вольске подростки забрались на Поклонный крест и устроили фотосессию

Обновлено вчера в 09:18
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
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