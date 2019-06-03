Энергетика
Нефть продолжает дешеветь на фоне глобальных рисков в экономикеПРАЙМ 01:35
Цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 1,16% — до 52,88 доллара за баррель. Цены на нефть снижаются с конца мая на фоне внешнеторговых рисков, которые могут повлиять на спрос. В воскресенье Госсовет КНР опубликовал "Белую книгу" по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США.
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