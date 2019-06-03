Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $61ТАСС 01:16
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Общество
Организатора митингов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активистку Анну Балтину за организацию протестов против строительства храма.
Обновлено в 07:03
Авто
Новый Kia Soul начал продаваться в России
Сегодня, 3 июня, российские дилеры Kia открыли продажи модели Soul третьего поколения. Автомобиль доступен в одиннадцати комплектациях.
Обновлено в 05:53
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика
Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская оправдалась после обвинений в нещадной эксплуатации юного Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино
Киану Ривз может стать супергероем комиксов Marvel
Предполагается, что Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей в киноадаптации "Вечных", но каким конкретно супергероем может стать актер — неизвестно.
Обновлено в 05:35
Общество
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой
В Санкт-Петербурге умер известный скульптор Владимир Горевой. Он ушел из жизни на 75-м году жизни.
Обновлено в 08:18
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина»
В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.
Обновлено в 09:03
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Главную роль в картине исполняет Шварценеггер, а Сталлоне появляется на плакате «Терминатора» в образе Т-800.
Обновлено в 08:00