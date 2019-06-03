Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61ТАСС 01:16

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость нефти Brent превысила $62 за баррель, WTI дорожает слабее

Росбалт08:33

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до $60 за баррель

Известия01:29

Нефтетрейдеров тревожат перспективы торговой войны между США и Мексикой

Finam.Ru04:22

Цена на нефть Brent впервые с февраля упала ниже $61

Коммерсантъ01:50

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Футбол

Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Общество

Организатора митингов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активистку Анну Балтину за организацию протестов против строительства храма.
Обновлено в 07:03
Авто

Новый Kia Soul начал продаваться в России

Сегодня, 3 июня, российские дилеры Kia открыли продажи модели Soul третьего поколения. Автомобиль доступен в одиннадцати комплектациях.
Обновлено в 05:53
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Life: задержан участник драки в Подмосковье, где погиб спецназовец

Обновлено в 05:04
Политика

Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко

Продюсер Яна Рудковская оправдалась после обвинений в нещадной эксплуатации юного Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе

Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Общество

В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов

За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино

Киану Ривз может стать супергероем комиксов Marvel

Предполагается, что Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей в киноадаптации "Вечных", но каким конкретно супергероем может стать актер — неизвестно.
Обновлено в 05:35
Общество

В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой

В Санкт-Петербурге умер известный скульптор Владимир Горевой. Он ушел из жизни на 75-м году жизни.
Обновлено в 08:18
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина»

В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.
Обновлено в 09:03
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Здоровье

Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Главную роль в картине исполняет Шварценеггер, а Сталлоне появляется на плакате «Терминатора» в образе Т-800.
Обновлено в 08:00
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