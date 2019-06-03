Энергетика

Цены на нефть продолжают снижаться из-за страхов о торговых войнахFinancial One 02:24

"Цены на нефть снизились на фоне новых торговых опасений после того, как президент США Дональд Трамп усилил напряженность в мировой торговле, пригрозив ввести тарифы против Мексики, которая является одним из крупнейших торговых партнеров США и крупным поставщиком нефти", - сказал в понедельник Митун Фернандо, инвестиционный аналитик австралийской Rivkin Securities.
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Нефтетрейдеров тревожат перспективы торговой войны между США и Мексикой

Finam.Ru04:22

Цена на нефть Brent впервые с февраля упала ниже $61

Коммерсантъ01:50

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до $60 за баррель

Известия01:29

Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $61 за баррель

Росбалт02:37

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи

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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

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«Тайная жизнь домашних животных-2» стала лидером бокс-офиса в уик-энд

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Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

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Транспорт

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Транспорт

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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
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Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
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Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Капитализация «Газпрома» превысила рыночную стоимость Сбербанка, достигнув 5,3 триллиона рублей, что позволило компании выйти на первое место по этому показателю в России, пишет РБК.
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика

Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.
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Происшествия

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Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
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Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Политика

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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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Президентом «Галс-Девелопмент» назначен Виктор Адамов

Новым президентом-председателем правления девелопера "Галс-Девелопмент" назначен Виктор Адамов.
Обновлено в 07:25
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Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
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Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
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Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
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Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35

Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
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