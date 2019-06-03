Энергетика
Цены на нефть продолжают снижаться из-за страхов о торговых войнахFinancial One 02:24
"Цены на нефть снизились на фоне новых торговых опасений после того, как президент США Дональд Трамп усилил напряженность в мировой торговле, пригрозив ввести тарифы против Мексики, которая является одним из крупнейших торговых партнеров США и крупным поставщиком нефти", - сказал в понедельник Митун Фернандо, инвестиционный аналитик австралийской Rivkin Securities.
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