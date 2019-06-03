Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61Life.ru 02:04

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель. Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $61 за баррель

Росбалт02:37

Цена на нефть Brent впервые с февраля упала ниже $61

Коммерсантъ01:50

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до $60 за баррель

Известия01:29

Нефтетрейдеров тревожат перспективы торговой войны между США и Мексикой

Finam.Ru04:22

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Обновлено в 03:14
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошли взрывы

«Произошло два взрыва в Дзержинске — в западной части города, вся информация уточняется», — сказали ТАСС в городской администрации.
Обновлено 01 июня в 05:20
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Транспорт

Новые маршруты электробусов запустили в Москве

Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк.
Обновлено в 02:38
Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

Обновлено в 03:23
Гаджеты

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".
Обновлено в 04:00
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
Обновлено в 03:40
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛ

Обновлено в 03:09
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

В Великобритании визит Трампа встретят протестами

Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Политика

Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков

Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года.
Обновлено 01 июня в 03:30
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Обновлено 01 июня в 09:00
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Судане призвали свергнуть Военный совет

Обновлено в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное