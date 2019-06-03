Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61Life.ru 02:04
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель. Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Обновлено в 10:16
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
МВД: полицейские не похищали бриллиант-вещдок стоимостью 15 миллионов
Стоимость бриллианта составляет около 15 миллионов рублей. По данным РЕН ТВ, недавно драгоценный камень мог вновь оказаться на черном рынке.
Обновлено в 10:15
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Такая база, по мнению ведомства, необходима для того, чтобы не допускать мигрантов с инфекционными заболеваниями к работе в России, а также своевременно принимать решение об их депортации или недопуске в страну.
Обновлено в 02:29
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Культура
Натюрморт Петрова-Водкина продали за $12 млн в Лондоне
Обновлено в 09:50
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17