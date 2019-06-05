Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррельRT на русском 11:54

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Происшествия Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Актёр сериалов «Солдаты» и «Кадетство» попал в больницу Актёр Виталий Абдулов, который снимался в фильме "Превосходстве Борна", а также в сериалах "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка", был экстренно доставлен в одну из клиник Москвы.

Политика Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.

Хоккей Павел Дацюк вернется в «Автомобилист» Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".

Авто Золотой Aurus Senat представили на ПМЭФ Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Авто Вышел внедорожный универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi выпустила внедорожный универсал Audi A6 Allroad нового поколения, продажи которого начнутся уже в июне.

Армия и оружие В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

Политика Появилось видео ожидающей Путина и Си Цзиньпина панды Жуи Учреждение посетят Владимир Путин и Си Цзиньпин. Появилось видео ожидающей мероприятия панды.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Игры В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019 Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Общество В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.

Политика Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Экономика Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Общество Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Игры THQ Nordic анонсировала ремастер SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom вышла 7 октября 2003-го, она доступна на PC, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox и Game Boy Advance.

Шоу-бизнес Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.

Общество Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.