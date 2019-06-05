Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррельRT на русском 11:54
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке
Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Актёр сериалов «Солдаты» и «Кадетство» попал в больницу
Актёр Виталий Абдулов, который снимался в фильме "Превосходстве Борна", а также в сериалах "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка", был экстренно доставлен в одну из клиник Москвы.
Обновлено в 12:43
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".
Обновлено в 06:07
Авто
Золотой Aurus Senat представили на ПМЭФ
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Авто
Вышел внедорожный универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi выпустила внедорожный универсал Audi A6 Allroad нового поколения, продажи которого начнутся уже в июне.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Политика
Появилось видео ожидающей Путина и Си Цзиньпина панды Жуи
Учреждение посетят Владимир Путин и Си Цзиньпин. Появилось видео ожидающей мероприятия панды.
Обновлено в 10:37
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Игры
В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019
Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество
В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае
Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
Обновлено в 12:33
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Культура
В «Шереметьево» открыли памятник Пушкину
Обновлено в 07:16
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Игры
THQ Nordic анонсировала ремастер SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom
SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom вышла 7 октября 2003-го, она доступна на PC, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox и Game Boy Advance.
Обновлено в 11:41
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Общество
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru
В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03