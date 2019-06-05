Энергетика

Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с январяРеальное время 12:05

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 3,37%, до $59,91 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $60

РБК12:05

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

RT на русском11:54

Нефть Brent подешевела до $60,6 за баррель

Интерфакс10:48

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Finam.Ru11:56

Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января из-за роста запасов в США

Финмаркет12:00

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Московский Комсомолец01:34

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $61 за баррель

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«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

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Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
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Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
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