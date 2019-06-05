Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с январяРеальное время 12:05
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 3,37%, до $59,91 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.
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Футбол
Дзюба встал в ворота сборной России
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика
МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.
Обновлено в 11:50
Происшествия
ФСИН может организовать поездку Калви на ПМЭФ
Представители ФСИН России сообщили, что ведомство может организовать поездку Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в период с 6 по 8 июня в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Политика
Власти ЛНР призвали Киев к прямому диалогу для снятия блокады Донбасса
Прямой и содержательный диалог Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками позволит в кратчайшие сроки решить вопрос снятия блокады региона, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего в среду, 5 июня.
Обновлено в 11:50
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала обнаженное тело в душе
Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Футбол
Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 06:13
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Футбол
УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41