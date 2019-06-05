Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с январяРеальное время 12:05

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 3,37%, до $59,91 за баррель, пишет RT со ссылкой на данные торгов.

Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января

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