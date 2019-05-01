Энергетика
Цена нефти Brent упала до минимальных за два месяца $64,8 за баррельИнтерфакс вчера в 06:30
Падение цен на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу ускорилось, в результате чего они опустились до минимальных отметок более чем за два месяца. Снижение котировок по итогам мая может стать максимальным месячным падением с начала текущего года.
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