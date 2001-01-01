Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Автомагистралей, похожих на «Меридиан», в новейшей истории страны еще не строили: протяженность ее – почти 2000 км, она пройдет от границы до границы, от Белоруссии до Казахстана, и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой.
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На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
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Обновлено вчера в 12:42
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Армия и оружие
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
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