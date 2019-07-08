Энергетика

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллараВзгляд.ру 02:15

К 08.31 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,02% – до 64,25 доллара за баррель, WTI – опускалась на 0,05%, до 57,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости». В пятницу обе марки нефти подорожали более чем на 1%.
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Нефть Brent чуть дорожает, WTI теряет в цене

Росбалт08:33

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

Взгляд.ру02:15

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Интерфакс01:33

Цены на нефть стабильны на фоне опасений за рост мировой экономики

News.ru02:26

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,28 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Цены на нефть растут

RT на русском01:14

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику

Expert.ru05 июля в 07:03
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Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Общество

На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы

Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Политика

В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

AMD лишила Navi поддержки технологии CrossFire

Обновлено в 08:07
Хоккей

Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»

24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения

Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
Обновлено в 03:02
Политика

Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Обновлено в 09:16
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Банду пермяков задержали за ограбление 22 банкоматов в Ставрополье

Сообщники пермяков взломали систему защиты, благодаря чему из 22 терминалов было похищено свыше 16 млн рублей в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем

Малахов считает, что Лолите нелегко смириться с очередным разводом, однако она не показывает своих истинных чувств.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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