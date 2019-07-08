Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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