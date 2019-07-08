Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Китай завершил строительство марсохода
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Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца
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Обновлено в 04:00
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
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Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Кузбассе чиновник из-за уборщицы лишился поста
Решением Совета принята отставка главы Сафоновского сельского поселения, - добавили в ведомстве.
Обновлено в 04:51
Политика
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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
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Обновлено в 04:10
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ
Обновлено в 04:01
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина
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В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено вчера в 19:05
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«Коммерсантъ» сообщил о массовом увольнении детских отоларингологов в Великом Новгороде
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Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой, передаёт IRNA.
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Сестра покойной певицы Жанны Фриске поздравила родственницу с днем рождения, показав архивное фото с ней.
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Руководство Starbucks извинилось за выдворение полицейских из кофейни
Руководство компании Starbucks публично принесло извинения за то, что их сотрудник попросил шестерых полицейских покинуть кофейню, чтобы не беспокоить других посетителей.
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