Энергетика

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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