Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Обновлено в 01:34
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В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
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Общество
Названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.
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Игры
Фанаты отыскали иллюстрации следующей игры от создателей Limbo и Inside
В мае фанаты Playdead впервые наткнулись на арты следующей игры студии в разделе вакансий - тогда разработчики аккуратно "слили" в сеть две иллюстрации.
Обновлено в 03:01
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение
Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
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Авто
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Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
«Ливерпуль» подпишет контракт с 16-летним форвардом «Фулхэма»
Нападающий "Фулхэма" Харви Эллиот планирует перейти в "Ливерпуль", сообщает The Telegraph. За нападающего боролись также "Реал" и "ПСЖ".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского
Обновлено вчера в 07:50
Спорт
Тарасова и Туктамышева встретились на пляже во Флориде
View this post on Instagram Встретимся в любой точке мира😘👯♀️ A post shared by Evgeniya (@_tarasova_evg) on Jul 7, 2019 at 11:45am PDT Напомним, Тарасова и Морозов переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Марины Зуевой.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
«РИА Новости»: Узбекистан закупит у России партию БТР-82А
Узбекистан намерен закупить у России дополнительную партию БТР-82А.
Обновлено в 02:58
Финансы
Курс доллара вырос до 63,9 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,9 рубля.
Обновлено в 03:06
Футбол
Месси может быть дисквалифицирован на два года
Обновлено в 00:21
Транспорт
В Пензе подорожал проезд в общественном транспорте
В понедельник, 8 июля, в Пензе произошел первый скачек цен на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror.
Обновлено в 00:30
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Фергюсон сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье
Боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Технологии
В Польше нашли древнюю могилу славянской женщины-воина с топором
В Польше исследователями обнаружено древнее захоронение славянки с боевым топором, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:11