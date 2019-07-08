Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Политика
На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах.
Обновлено в 07:48
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Музыка
Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя
Видео на песню Сергея Чигракова "Хочу чаю" записали российские музыканты. Ролик был обнародован в фейсбуке 7 июля 2019 года.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя
В главных ролях - Евгений Цыганов ("Оттепель", "Метровое озеро", "Космос как предчувствие"), шоумен Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Обновлено в 06:54
Общество
Власти рассматривают две площадки в Екатеринбурге для Универсиады-2023
Район ВИЗ-Правобережный и территория вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассматриваются как варианты для основной площадки под Универсиаду-2023.
Обновлено в 06:48
Наука
В Китае обнаружили древние деформированные черепа
Деформация черепа могла быть избирательным и преднамеренным культурным поведением у древних жителей Китая.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России
Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Экономика
Работающим пенсионерам в августе поднимут пенсии
Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 2018 году, ждет повышение пенсии.
Обновлено в 07:09
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено 06 июля в 11:44
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено в 07:39
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество
Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола
В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28