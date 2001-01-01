Энергетика
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррельИнтерфакс 01:33
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено в 14:34
Общество
British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров
Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено в 17:53
Культура
Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы
9 июля в Московском музее современного искусства открывается первая в России персональная выставка испанского скульптора и художника Жауме Пленсы.
Обновлено в 15:16
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом
В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:06
Политика
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Общество
Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России
Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Политика
Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»
Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Политика
В Киеве националисты собрались на митинг у здания NewsOne
Обновлено в 15:22
Наука
Акулы и скаты плавают среди пластика
Ученые из Университета Эксетера сообщили, что сотни акул и скатов запутались в пластиковых отходах Мирового океана.
Обновлено 05 июля в 17:46
Политика
Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией
Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50