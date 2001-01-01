Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Экономика Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

Общество British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Культура Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы 9 июля в Московском музее современного искусства открывается первая в России персональная выставка испанского скульптора и художника Жауме Пленсы.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Происшествия Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

Политика Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Общество Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.

Авто Renault обновил Duster первого поколения Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.

Общество «Остров мечты» откроется уже осенью Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.

Политика Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2» Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Армия и оружие США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.

Наука Акулы и скаты плавают среди пластика Ученые из Университета Эксетера сообщили, что сотни акул и скатов запутались в пластиковых отходах Мирового океана.

Политика Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.