Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррельИзвестия вчера в 15:05

Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,63%, до $53,97 за баррель. По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%. Ее цена составила $61,95 за баррель, передает ТАСС.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Гаджеты Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.

Хоккей Тарасенко сможет сыграть в третьем финальном матче Кубка Стэнли Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сможет помочь своей команде в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", сообщает ТАСС.

Политика Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".

Энергетика Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз» Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.

Авто Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4 На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Армия и оружие На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.

Общество Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Космос Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.

Кино Брак Памелы Андерсон разрушился из-за фильма «Борат» Как отмечается, Рока привела в ярость сцена из комедийного фильма «Борат», в которой исполнитель главной роли Саша Барон Коэн похищает Андерсон во время встречи с поклонниками.

Авто Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition Российские дилеры Audi объявили старт продаж моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и кроссовера Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.