Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррельИзвестия вчера в 15:05

Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,63%, до $53,97 за баррель. По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%. Ее цена составила $61,95 за баррель, передает ТАСС.
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Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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В Биробиджане дети отметили свой праздник с автоматами в руках

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В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

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Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Хоккей

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Обновлено в 00:15
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Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
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Энергетика

Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»

Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
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В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
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Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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В России могут запретить тонировку автомобилей

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На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 04:02
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
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Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
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Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
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Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей

Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено вчера в 14:55
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