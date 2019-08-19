Энергетика

Цена нефти Brent превысила 59 долларов за баррельUdm-Info 19 августа в 08:10

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше уровня 59 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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