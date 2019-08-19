Энергетика
Цена нефти Brent превысила 59 долларов за баррельUdm-Info 19 августа в 08:10
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше уровня 59 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области
В результате падения вертолета, погиб пилот 1976-го года рождения.
Обновлено в 19:35
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Общество
В работе Instagram снова произошел сбой
В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД
Группа сенаторов-демократов США выступила против разработки ракет, которые ранее были запрещены договором РСМД, а также ракет с ядерными зарядами малой мощности.
Обновлено в 11:54
Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов
По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Дацюк пропустит начало сезона КХЛ
Тренерский штаб уральцев не планирует форсировать подготовку форварда. В межсезонье Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на год.
Обновлено в 12:55
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика
Эрдоган проведет с РФ и Ираном саммит по Сирии
Как сообщает пресс-служба президента Турции, 16 сентября под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре пройдет саммит по Сирии с участием делегаций из России и Ирана.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено 19 августа в 14:19
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.
Обновлено в 17:00
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной Мария рассказала о том, как похудела на 30 килограмм
За полтора года Марии удалось избавиться от 30-ти килограмм и теперь она полностью довольна своей внешностью.
Обновлено в 05:47
Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01