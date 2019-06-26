Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $66ТАСС 00:42

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $66 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

РБК01:58

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

Интерфакс01:39

Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель

Московский Комсомолец00:37

Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Взгляд.ру00:49

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

RT на русском01:09

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUM11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Футбол

Ещенко — о матче против «Ростова», который «Спартак» проиграл

О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.
Обновлено в 15:22
Политика

ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено в 14:33
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Музыка

Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:04
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Театры

Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство

Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями

Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Общество

Российские суды начали штрафовать за гомофобию

Обновлено в 09:25
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

Обновлено в 08:18
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed не заявлен к производству в России

В третьем квартале нынешнего года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Обновлено в 14:00
Футбол

В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле

Обновлено в 15:46
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Авто

Названы российские города с самым большим количеством автомобилей

Обновлено в 11:17
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное