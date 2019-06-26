Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66ТАСС 00:42
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Футбол
Ещенко — о матче против «Ростова», который «Спартак» проиграл
О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.
Обновлено в 15:22
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено в 14:33
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Музыка
Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:04
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Театры
Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Общество
Российские суды начали штрафовать за гомофобию
Обновлено в 09:25
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
Обновлено в 07:24
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed не заявлен к производству в России
В третьем квартале нынешнего года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Обновлено в 14:00
Футбол
В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»
Обновлено в 09:15
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36