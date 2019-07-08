Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $65ТАСС 11:31
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% и по состоянию на 17:15 мск составила $65,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $65 за баррель 2 июля 2019 года.
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