Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $65ТАСС 11:31

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% и по состоянию на 17:15 мск составила $65,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $65 за баррель 2 июля 2019 года.
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Нефть незначительно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

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Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
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Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России

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Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
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Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам о подготовке С-400 к отправке из России в Турцию.
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Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
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До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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