Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррельТАСС 10:43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,77% и по состоянию на 17:25 мск составила $64,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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