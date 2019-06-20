Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррельТАСС вчера в 10:43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,77% и по состоянию на 17:25 мск составила $64,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
Политика
16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
Кроссовер Volkswagen Tharu установил очередной рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 02:27
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Футбол
Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени
Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено в 04:04
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА
Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
Обновлено в 03:46
Авто
Представлен обновленный кроссовер Cadillac XT5
Американская компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера Cadillac XT5.
Обновлено вчера в 02:35
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке
Старшей дочери певицы Анне Шульгиной исполнилось 26 лет. Продюсер отметил, что для него было очень необычно начинать день рождения ночью.
Обновлено в 01:58
Политика
Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова решить проблему безопасности сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 02:48
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Наука
Ученые впервые в истории записали пение японских китов
Впервые в истории наблюдений за японскими китами ученым удалось записать их пение.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Экономика
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Кино
Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel
Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии
В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 21:15