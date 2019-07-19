Энергетика

После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК вчера в 17:46

Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2%, до $63,18.
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Нефть подорожала почти на 2% после новостей об инциденте в Ормузском проливе

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