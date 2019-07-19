Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК вчера в 17:46
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2%, до $63,18.
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Гаджеты
Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2
При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций - 2019, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:57
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Врачи: Школьные каникулы вредят психическому здоровью
Американские учёные проводили исследование, в результате которого выяснили, что летние школьные каникулы вредят психическому здоровью детей и педагогов в виду большой длительности.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне
Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 06:33
Авто
Минимальная цена Skoda Rapid за два года выросла на 71 тыс. рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* лифтбека Skoda Rapid за последние два года (начиная с июля 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 71 тыс. рублей.
Обновлено в 05:30
Политика
В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду
Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:09
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено 18 июля в 08:52
Происшествия
На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над грудной дочерью
Инспектор по делам несовершеннолетних во время проверки установила, что 20-летний житель города с апреля 2019 года совершает насильственные действия сексуального характера в отношении своей годовалой дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
43-летняя актриса Елена Захарова показала «стальной» пресс в бикини
43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс.
Обновлено в 05:24
Общество
В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в рамках полевой экспедиции у деревни Горожане археологи обнаружили свыше 300 артефактов эпохи викингов.
Обновлено 18 июля в 13:58
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Технологии
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Первого замначальника УФСИН по Самарской области отправили под арест
Самарский районный суд Самары в субботу вынес решение об аресте первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова по делу о получении взятки.
Обновлено в 05:10
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11