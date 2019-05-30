Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррельПарламентская газета 16:26
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 8 марта. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Наука
Большие города могут создавать свои облака
Хотя в ходе исследования были зафиксированы лишь «затянувшиеся» облака в двух европейских городах, тем не менее есть основания полагать, что подобное явление распространено и в других мегаполисах.
Обновлено вчера в 16:48
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Наука
Активность коры мозга у подростков с расстройством поведения повышена
В результате специалисты обнаружили у подростков с расстройством поведения аномальную активность коры головного мозга.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено в 11:00
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Футбол
Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар
В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00